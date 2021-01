Jorden van Foreest wint van Grandelius in laatste ronde

sport

foto Jurriaan Hoefsmit

De 21-jarige Jorden van Foreest heeft gewonnen van de Zweed Nils Grandelius in de 13e en laatste ronde van het Tata Steel Chess toernooi.

Het was een prachtige partij van de Groninger. Met de witte stukken offerde hij in een Najdorf van het Siciliaans eerst een pion, later een stuk en nog een kwaliteit. Grandelius vond geen passende verdediging en gaf de partij na 47 zetten op.

Van Foreest blijft daardoor ongeslagen en eindigt op 8,5 uit 13 partijen. Wellicht is het voldoende voor de toernooiwinst, want een aantal partijen is nog bezig. Het zou voor het eerst sinds 1985 zijn dat een Nederlander het toernooi wint, dat was toen Jan Timman.

Bij gelijk eindigen volgens er snelschaakpartijen om de titel. (later meer)

Op de wereldranglijst is Jorden de 2700-grens qua rating gepasseerd. Hij is tijdens het toernooi 30 plaatsen gestegen en staat nu met 2701.2 op de 37e plaats.