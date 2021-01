Jorden van Foreest wint van Anton Guijarro

sport

Jorden van Foreest heeft gewonnen van de Spanjaard David Anton Guijarro in de zesde ronde van Tata Steel Chess.

Van Foreest won met wit in een Spaanse opening in 37 zetten. In een stelling waarin de Groninger voordeel had, gaf zijn tegenstander een stuk weg. Het was de eerste zege van Jorden na vijf remises tegen op papier sterkere spelers.

Van Foreest heeft door deze winst 3,5 punt uit 6 partijen en hij deelt nu de tweede plaats met maar liefst zes spelers waaronder wereldkampioen Carlsen. Bovenaan staat de Zweed Grandelius met 4 uit 6.

Zaterdag speelt Jorden van Foreest met zwart tegen Tari uit Noorwegen.