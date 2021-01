Jorden van Foreest wint Tata Steel Chess 2021

sport

De 21-jarige Groninger Jorden van Foreest heeft na een barrage tegen landgenoot Anish Giri het Tata Steel Chess toernooi 2021 gewonnen.

De beslissende snelschaakpartijen waren noodzakelijk door de volgende eindstand aan de top na dertien partijen : 1/2 Jorden van Foreest en Anish Giri 8,5 punt, 3/4/5 Esipenko, Caruana, Firouzja 8 punten en 6e wereldkampioen Magnus Carlsen met 7,5 punt.

De vluggertjes werden gespeeld met 5 minuten bedenktijd per persoon en 3 seconden per zet erbij. In beide partijen stond Van Foreest minder, maar hij wist ze allebei remise te houden. Toen kwam de allesbeslissende Armageddon partij. Wit 5 minuten en zwart 4 minuten, maar zwart wint bij remise. De Groninger won de toss en koos voor de zwarte stukken. Na een bloedstollende partij verloor Anish Giri op tijd, waardoor Jorden van Foreest het toernooi wint.

Jorden is de eerste Nederlander die dit toptoernooi wint sinds 1985 toen Jan Timman eerste werd.