Jorden van Foreest wint en stijgt naar de tweede plaats

sport

Jorden van Foreest heeft gewonnen van Harikrishna uit India in de 11e ronde van Tata Steel Chess te Wijk aan Zee.

De 21-jarige Groninger kwam goed uit de opening, nadat zijn tegenstander een stuk had geofferd in een Italiaanse partij. In het middenspel gaf Van Foreest het stuk terug, waarna hij eerst een en later twee pionnen voor kwam. Na 60 zetten gaf Harikrishna de partij op.

Door dit prachtige resultaat klimt Van Foreest naar de gedeelde tweede plaats met Caruana en Firouzja met 7 punten uit 11 partijen. Eerste staat de Nederlander Anish Giri met 7,5 uit 11. Giri wist de wereldkampioen Magnus Carlsen met zwart op remise te houden.

Tijdens dit toernooi is Jorden gestegen van de 67e naar de 40e plaats op de wereldranglijst met een rating van 2696.2

In de laatste twee rondes speelt Van Foreest zaterdag met zwart tegen de Rus Esipenko en zondag met wit tegen de Zweed Grandelius.