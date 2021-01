Jorden van Foreest speelt remise tegen Wojtaszek

sport

foto Jurriaan Hoefsmit

Jorden van Foreest heeft met zwart remise gespeeld tegen de Pool Radoslaw Wojtaszek in de 3e ronde van Tata Steel Chess te Wijk aan Zee.

Van Foreest kwam in een Tarrasch met zwart met een klein nadeeltje uit de opening. De Groninger wist het evenwicht te herstellen waarna de spelers na 40 zetten remise overeenkwamen. Met deze derde remise in het toernooi komt Jorden op 1,5 punt uit 3 partijen, waarmee hij in de middenmoot staat.

Dinsdag speelt Van Foreest in de 4e ronde met wit tegen wereldkampioen Magnus Carlsen uit Noorwegen.