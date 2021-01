Jorden van Foreest speelt remise tegen wereldkampioen Magnus Carlsen

sport

Jorden van Foreest heeft met wit remise gespeeld tegen de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen in de 4e ronde van Tata Steel Chess.

Van Foreest koos voor een rustige opzet in een Spaanse opening tegen Carlsen. De 21-jarige Groninger wist een gelijke stelling te bereiken. Op de 28e zet deed hij niet de meest optimale torenzet waarna de Noor met een pion meer het eindspel inging. Het materiaal op een vleugel was zo uitgedund, dat Jorden de partij binnen de remisemarge wist te houden. Na 59 zetten kwamen de spelers remise overeen, toen er alleen nog twee koningen op het bord stonden.

Van Foreest is het toernooi in Wijk aan Zee goed begonnen met vier remises tegen op papier sterkere tegenstanders. Met 2 punten uit 4 partijen staat hij in de middenmoot.

Woensdag is er een rustdag en donderdag speelt de Groninger met zwart tegen het 17-jarige supertalent Alirezja Firouzja.