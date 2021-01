Jorden van Foreest speelt remise tegen Vachier-Lagrave

sport

Jurriaan

De Groninger schaker Jorden van Foreest heeft zondag met zwart remise gespeeld tegen de Fransman Vachier-Lagrave in de 8e ronde van het Tata Steel Chess toernooi te Wijk aan Zee.

Van Foreest offerde in een Spaanse partij twee stukken, maar die moest de Fransman gelijk teruggeven. De partij bleef daarna in evenwicht en de spelers kwamen na 32 zetten remise overeen.

De Groninger heeft door dit resultaat 5 punten uit 8 partijen. Alleen aan de leiding gaat de 17-jarige Iraniër Alireza Firouzja met 5,5 uit 8. Jorden staat op de gedeelde tweede plaats met Caruana, Giri en Esipenko. De 18-jarige Esipenko uit Rusland zorgde voor de sensatie van de dag door wereldkampioen Magnus Carlsen te verslaan. Carlsen staat met 4 uit 8 in de middenmoot.

Maandag is er een rustdag in Wijk aan Zee. Dinsdag speelt Jorden van Foreest in de 9e ronde met wit tegen de Duitser Alexander Donchenko. Er volgen nog 5 rondes.