Jorden van Foreest speelt remise tegen de Rus Esipenko

sport

Schaker Jorden van Foreest heeft zaterdag remise gespeeld tegen de Rus Andry Esipenko in de twaalfde ronde van Tata Steel Chess te Wijk aan Zee.

Van Foreest kwam met zwart in de opening iets minder te staan, maar nam daarna het initiatief over. Esipenko wist de aanval te pareren, waarna de Rus na 41 zetten eeuwig schaak afdwong, waarmee remise een feit was.

De Groninger deelt de tweede plaats met Caruana en Firouzja, met 7,5 punt uit 12 partijen. De partij van de dag was die van de Nederlander Anish Giri tegen Firouzja. Giri kwam op winst te staan, maar hij liet zijn tegenstander met remise ontsnappen. Desondanks blijft Giri met 8 uit 12 alleen bovenaan staan.

Zondag volgt de ontknoping in Wijk aan Zee met als belangrijkste partijen: Van Foreest met wit tegen de Zweed Grandelius, Giri met zwart tegen de Spanjaard Anton Guijarro, Firouzja treft Wojtaszek en Caruana moet tegen Tari.