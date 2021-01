Jorden van Foreest speelt remise tegen de Pool Duda

sport

foto Jurriaan Hoefsmit

Jorden van Foreest heeft remise gespeeld met zwart tegen de Pool Jan-Krzysztof Duda in de 10e ronde van Tata Steel Chess te Wijk aan Zee.

Van Foreest offerde twee pionnen in een zeer avontuurlijke opening. De Groninger kreeg een goede stelling, maar het lukte hem niet om het voordeel in winst om te zetten. Na 26 zetten eindigde de partij in remise.

Na 10 rondes staat Jorden op de vijfde plaats met 6 punten. Zijn landgenoot Anish Giri gaat aan de leiding met 7 uit 10 na een overwinning op de Pool Wojtaszek. Gedeeld tweede staan Caruana, Esipenko en Firouzja met 6,5 uit 10.

Morgen is er een rustdag in Wijk aan Zee. Vrijdag speelt Van Foreest met wit tegen Harikrishna uit India. Er volgen nog drie rondes.