Jorden van Foreest speelt remise tegen Alireza Firouzja

De 21-jarige Jorden van Foreest heeft met zwart remise gespeeld tegen Alireza Firouzja in de 5e ronde van Tata Steel Chess te Wijk aan Zee

Een knap resultaat van de Groninger tegen het 17-jarige grote talent uit Iran, die al enige jaren in Parijs woont. Het was een gelijkopgaande strijd waarin Van Foreest op een gegeven moment wel wat in de verdrukking kwam, maar na een nauwkeurige verdediging wist hij na 53 zetten remise af te dwingen.

Van Foreest staat met deze vijfde remise met 2,5 uit 5 in de middenmoot. Aan kop gaat verrassend de Zweed Grandelius met 3,5 punt, die in deze ronde de sterke Fransman Vachier-Lagrave versloeg.

Donderdag speelt Jorden met wit tegen de Spanjaard David Anton Guijarro.