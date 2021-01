Jhonie van Boeijen wint George Verbergstipendium 2020

nieuws

Foto: Instagram Jhonie van Boeijen

Het George Verbergstipendium, de prijs van de gemeente Groningen van 10.000 euro om jonge, talentvolle kunstenaars te ondersteunen bij hun ontwikkeling in het buitenland, is dit jaar toegekend aan Jhonie van Boeijen.

Van Boeijen gaat de invloed van het coronavirus op het consumentengedrag onderzoeken in de grensregio van Zweden en Noorwegen. Wat is het effect van de sluiting van de grenzen (door het coronavirus) op het sociale en maatschappelijke leven in de grensregio? Ze gaat dit tijdens haar roadtrip in kaart brengen. In haar eindpresentatie toont Van Boeijen een serie schilderijen, gaat ze supermarkten nabouwen en maakt ze een reisverslag van haar roadtrip.

Verder heeft de jury aan Dora Bouman een aanmoedigingsprijs van 1000 euro toegekend. Met haar open blik, haar inzet van diverse media zoals film, fotografie, schilderijen zal zij het leven en het werken van de duurzame biologische landbouw in Scandinavië in beeld brengen. Dit project is een vervolg op haar afstudeerproject “Alles hangt met elkaar samen”.

Het George Verberg Stipendium is in 2004 door de gemeente Groningen in het leven geroepen ter gelegenheid van het afscheid van George Verberg als directeur van de Nederlandse Gasunie. Het stipendium is bedoeld voor pas afgestudeerden van de bachelor- en masteropleidingen van Academie Minerva. De winnaar wordt in staat gesteld om maximaal 1 jaar in Oost-Europa, Duitsland, Polen of Scandinavië te verblijven.