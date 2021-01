Jadi D: “Ik wist altijd wel dat ik urban muziek wilde maken”

oogochtendshow

Urban artiest Jadi D lanceerde vrijdag haar nieuwste single, QuaranD. Dit deed ze in de OOG Ochtendshow, op OOG Radio. Het nummer gaat over een aspect van de quarantaine dat eigenlijk nog niet veel belicht is.



Want natuurlijk is het vervelend dat je moet thuiszitten, niet kunt uitgaan en je handen moet wassen tot er bijna geen vel meer op zit. Maar het daten wordt ook lastig en soms heb je dan toch behoefte aan meer. Er is ook een clip van het nummer uitgekomen , dat erg sober is gehouden om juist de boodschap via het nummer over te brengen, aldus D.

Het is de tweede single die Jadi D ,alias Ordia Diane, uitbrengt. Toch is ze al wel veel langer met muziek bezig. “Ik wist altijd wel dat ik urban muziek wilde maken”, vertelde ze in het interview, “maar ik durfde het nooit zo goed.” Ze geeft toe het nog steeds wel spannend te vinden, maar het is wel minder erg gewonden dan eerder.

Deze single is niet het laatste dat we van deze artiest zullen horen. Zaterdag zal ze in het Grand Theatre opnames maken voor ESNS, op het Grunnsonic stage . Daarnaast heeft ze heel wat nieuwe singles klaar liggen om uit te brengen.

Het interview in de OOG Ochtendshow is hier te beluisteren, met aansluitend de nieuwe single QuaranD.