Jaarwisseling verloopt zonder grote incidenten en ongelukken

nieuws

Foto: CC BY 1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13611

De afdeling Spoedeisende Hulp van het UMCG heeft een bijzonder rustige jaarwisseling beleefd. Er is één persoon behandeld aan vuurwerkletsel. Vorig jaar waren het er drie. Ook het Martini Ziekenhuis had het minder druk.

Ook de brandweer en politie lijken een rustige nacht achter de rug te hebben, vergeleken met voorgaande jaren. Wel waren er diverse buitenbrandjes. Aan de Barnsteenstraat in Vinkhuizen moest de politie optreden toen de zaak uit de hand dreigde te lopen nadat een zeecontainer was opengebroken.

Aan de L.M. Van Noppenstraat in de wijk Hoornsemeer werd een scooter vernield door brand. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig forse schade opliep. Aan de Soendastraat in de Indische Buurt raakte een bedrijfsbus in brand. De oorzaak van beide branden is nog onbekend.

Hoewel er in de stad, ondanks het verbod, veel vuurwerk werd afgestoken, lijkt het erop dat de hoeveelheid minder groot was dan in voorgaande jaren. Groningen loopt daarbij in de pas met de landelijke trend.