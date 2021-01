Invoering avondklok is nog steeds een serieuze optie

nieuws

Foto Andor Heij. Poeleplein tijdens lockdown.

De invoering van een avondklok in Nederland is nog steeds een serieuze optie maar er is meer overleg nodig voor zo’n maatregel genomen kan worden. Dat melden Haagse bronnen aan de NOS.

Het kabinet kwam zondag bijeen in het Catshuis om huidige coronasituatie in ons land te bespreken. Eén van de onderwerpen die op tafel lag is het invoeren van een avondklok. Bronnen laten weten dat de maatregel maandag eerst besproken moet worden in het Veiligheidsberaad. Dit beraad wordt gevormd door de voorzitters van de veiligheidsregio’s in Nederland. Deze voorzitters zijn op hun beurt burgemeester van een gemeente in de betreffende veiligheidsregio. Zij zijn nauw betrokken bij de handhaving van een avondklok. Daarna moet het kabinet de knoop doorhakken.

Bij de invoering van een avondklok wordt het verboden om tussen 20.00 en 04.00 uur op straat te zijn.