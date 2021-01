nieuws

Foto: Franziska via Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

FC Groningen zou interesse hebben voor de Belgische spits Obbi Oularé. De Groningse club zou de 25-jarige spits mogelijk op huurbasis willen overnemen van Standaard Luik. Dat meldt de Waals-Belgische krant Le Soir vrijdagochtend.

Naast FC Groningen zouden ook PEC Zwolle en ADO Den Haag interesse hebben in de diensten van Oularé. In Luik komt Oularé weinig meer aan spelen toe.

Oularé is geen onbekende in de Eredivisie. In 2017 speelde de 1,94 lange aanvaller al voor Willem II.