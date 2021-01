Inspraaktermijn zonneparken verlengd

De Gemeente is verrast door het verzet tegen een zonnepark bij Glimmen en verlengt de termijn waarbinnen Groningers kunnen inspreken over de aanleg van zonneparken in de stad.

De stad wil uiteindelijk 810 megawatt opwekken met zonnepanelen, 310 Megawatt kan gerealiseerd worden op daken van huizen, fabrieken en kantoren, 500 megawatt moet gerealiseerd worden in grote en kleinere zonneparken op de grond.

De grote parken komen bij Eemspoort en achter Meerstad en op andere plaatsen komen de kleinere parken.

Het plan in Haren is bescheidener dan eerst maar maar is veel verzet. Wethouder Philip Broeksma wil nu eerst met omwonenden in gesprek.