Inge van Calkar beste noordelijke artiest van 2020

Inge van Calkar wint de award voor Beste Artiest. Foto door: Niels Knelis

Artieste Inge van Calkar is dinsdag uitgeroepen tot beste noordelijke artiest van 2020. De prijs werd uitgereikt tijdens het Popgala Noord, dat één van de events is tijdens Eurosonic Noorderslag.

De prijs werd uitgereikt in poppodium Vera. Via een livestream kon het publiek meekijken hoe de soloartieste de prijs in ontvangst mcht nemen. De jury koos voor Van Calkar omdat ze al enkele jaren hard aan de weg timmert en doet ze dit zonder concessies te doen. “Daarbij weet ze niet alleen een groeied publiek voor zich te winnen, maar heeft ze gaandeweg ook haar eigen stem gevonden”, staat te lezen in het juryrapport.

Lifetime achievement award

Tijdens het Popgala Noord werd de Friese band Cloudsurfers uitgeroepen tot beste talent. Groninger Museum-directeur Andreas Blühm ontving de lifetime achievenemt award. Blühm ontving de prijs omdat hij verschillende tentoonstellingen rond grote artiesten, zoals de Rolling Stones en David Bowie, naar Groningen wist te halen. Volgens de jury levert dit een onschatbare bijdrage aan de ontwikkeling van de popcultuur in Noord-Nederland.

Omdenk-awards

Tot slot werden er ook drie Omdenk-awards uitgereikt aan initiatieven die ontstaan zijn tijdens de coronacrisis. Deze prijzen gingen naar het festival Welcome to the Village, het online podium Locked and Live en rapper Kraantje Pappie.