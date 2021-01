‘Informatievoorziening over bezwaarschriften in gemeente is te beperkt’

nieuws

Foto: Cottonbro via Pexels

De gemeenteraadsfracties van het CDA in de gemeentes Groningen en Westerkwartier willen opheldering van de betreffende colleges over het functioneren en de transparantie van de bezwaarschriftenprocedure.

Op de site van de gemeente Groningen ontbreken de agenda van de adviescommissie, de adviezen, het jaarverslag en de uiteindelijke besluiten van het college over de bezwaarschriften. “De site legt de procedure van een bezwaarschrift best duidelijk uit, maar daar houdt het bij op”, aldus het CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens. “De informatievoorziening zou een stuk beter kunnen, zodat meer inwoners het werk van de adviescommissie en de besluiten van het college over de bezwaarschriften kunnen inzien.”

Het CDA stelt de vragen naar aanleiding van een kritisch onderzoek van Follow the Money, waaruit bleek dat besluiten van adviescommissies in veel gemeenten moeilijk openbaar zijn te vinden, er veel belemmeringen zijn om een zitting bij te wonen en burgers zelden gelijk krijgen in bezwaarprocedures.