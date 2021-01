Inauguratie Biden: “Ik heb de champagne voor deze dag klaar gezet”

nieuws

Still van uitzending CNN

De inauguratie van Joe Biden als 46e president van de Verenigde Staten wordt ongetwijfeld in veel Groningse huiskamers gevolgd. Voor Audrey Wijnberg, die in Amerika geboren werd maar nu al jaren in Groningen woont, is het een bijzondere dag.

“Sinds 17.00 uur zit ik voor de televisie”, vertelt Wijnberg. “Eigenlijk had ik wel eerder voor de televisie willen gaan zitten maar ik had andere verplichtingen. Ja, het is heel bijzonder. Het is een dag waar ik naar uit heb gekeken. Ik ben geboren in Madison, de hoofdstad van Wisconsin, en alles wat er in Amerika gebeurt interesseert me. Zeker deze verkiezingen heb ik van a tot z proberen te volgen. In het begin was ik niet zo’n fan van Biden en had ik liever een andere kandidaat in de spotlights gezien. Maar door de maanden heen ben ik wel fan van hem geworden.”

Moeilijke taak voor Biden

Hoogtepunt van deze dag is het inaugureren. “Ik vond de toespraak van Biden heel mooi. Het gaf direct aan welke moeilijke taak hem staat te wachten. Hij wordt president in een ontzettend verdeeld land waarbij de verhoudingen op scherp staan. Dat hebben we twee weken geleden bijvoorbeeld nog gezien tijdens de bestorming van het Capitool. De toespraak die hij gaf was heel verbindend. Hij zei dat hij nu werkt voor iedereen, dat hij eenheid wil creëren. Ik hoop dat het gaat lukken. Voormalig president Trump heeft de situatie de afgelopen jaren flink verslechtert.”

“Tranen in mijn ogen”

Toch was het niet de toespraak van Biden die Wijnberg het meeste raakte. “Nee. Eigenlijk zijn dat twee dingen. Dat Kamala Harris nu de eerste vrouwelijke vicepresident is, dat vind ik geweldig. Maar wat ik ook heel mooi vond was het gedicht dat voorgedragen werd door Amanda Gorman. Dat raakte mij. Ik had de tranen in mijn ogen staan. Heel mooi.”

“Ik blijf het nauwgezet volgen”

Wijnberg zegt de ontwikkelingen de komende uren ook te willen gaan volgen. “Er gaat nog genoeg gebeuren. Zojuist hebben Biden en Harris een bezoek gebracht aan de militaire begraafplaats Arlington waar ze een krans hebben gelegd bij het graf van de Onbekende Soldaat. Op dit moment is de stoet onderweg naar het Witte Huis. Daar zal hij direct aan het werk gaan met het ondertekenen van een aantal decreten waarmee een deel van het Trump-beleid direct wordt stopgezet. Persoonlijk denk ik dat dit voor Nederland een goede ontwikkeling is. Biden heeft bijvoorbeeld laten weten terug in het Parijs-akkoord te willen, maar ook de banden met de Navo aan te willen halen. Ik blijf het in ieder geval de komende uren nog nauwgezet volgen.”

Het gedicht van Amanda Gorman is hieronder te bekijken