“In het weekend mogelijk 8 graden vorst, volgende week wellicht kouder”

In het komende weekend krijgen we mogelijk te maken met minimumtemperaturen van -8 graden waarbij het niet valt uit te sluiten dat de winter zich volgende week handhaaft en wellicht zich nog zal verscherpen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“De eerste koude nacht staat voor vrijdag op zaterdag op het programma”, vertelt Kamphuis. “Het vriest dan licht tot matig waarbij de minimumtemperatuur op -4 tot -6 graden komt te liggen. Zaterdag verloopt de dag vrij zonnig met temperaturen rond het vriespunt. In de nacht naar zondag gaat het opnieuw matig vriezen waarbij temperaturen van -5 tot -8 graden mogelijk zijn. Ook in de nacht naar maandag vriest het weer licht tot matig, -3 tot -6 graden.”

Schaatsen?

“Als we inderdaad de temperaturen gaan behalen die ik voorspel dan moet het zondag of maandag mogelijk zijn om de schaatsen onder te binden op een ondergelopen weiland.” Volgens Kamphuis is het spannend wat er daarna gaat gebeuren. “Het is niet uit te sluiten dat de winter zich volgende week de hele week weet te handhaven. En mogelijk is er zelfs in de week verscherping mogelijk. De kans op winterse buien op de grens tussen zachte en koude lucht lijken ook nog steeds in het programma te zitten.”