“In het weekend kouder met soms een winterse bui”

Na een onstuimige donderdag wacht een kouder weekend waarbij er wellicht kans is op een winterse bui. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag is het onstuimig met een harde wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 6 of 7”, vertelt Kamphuis. “Langs de Wadden staat er eerst een stormachtige wind, windkracht 8. Er is veel bewolking, soms laat de zon zich even zien, maar er kan ook een enkele bui vallen die gepaard kan gaan met hagel en zware windstoten. De temperatuur ligt rond de 8 graden. Later op de dag luwt de wind langzaam. In de nacht naar vrijdag is er regen en komt de minimumtemperatuur op 4 graden te liggen.”

“Vrijdag is het droog met af en toe zon. Het wordt 6 graden. In het weekend wordt het kouder waarbij er soms een winterse bui kan vallen. Ook is er kans op wat zon. Overdag komt de temperatuur op 4 graden te liggen. In de nachten kan het licht vriezen.”