“In de nacht naar donderdag kan het lokaal wat wittig worden”

nieuws

Lokaal kan het wat wittig worden. Zo omschrijft OOG-weerman Johan Kamphuis het weerbeeld voor de komende dag.

“Woensdagochtend is het bewolkt met later in de ochtend kans op wat lichte regen of een vlokje smeltende sneeuw”, vertelt Kamphuis. “In de loop van de middag volgt meer, lichte, regen en neemt de kans op natte sneeuw toe. Bij een zwakke of matige wind uit het noorden tot noordwesten wordt het 2 graden. Woensdagavond en in de nacht naar donderdag valt er zo nu en dan lichte regen of natte sneeuw. De minimumtemperatuur komt rond het vriespunt te liggen. Lokaal kan het wat wittig of glad worden.”

“Donderdag is het bewolkt met zo nu en dan wat lichte regen. Het wordt bij een zwakke of matige noordwestenwind, windkracht 3, 3 of 4 graden. In het weekend vriest het in de nachten licht en is het overdag 2 of 3 graden. Daarbij is er zo nu en dan wat zon en zal er geen neerslag vallen. Wel is er kans op wat mist.”