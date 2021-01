“Ik heb niet zo veel moeite met de avondklok”

De avondklok is nu twee avonden van kracht. De meeste Groningers die we op straat aanspreken hebben er tot nu toe weinig tot geen last van.

De avondklok is door de overheid als maatregel ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Vanaf 21.00 uur tot 04.30 uur mag niemand zonder geldige reden buiten zijn. “Ik heb er niks van gemerkt eigenlijk. Ik ben over het algemeen thuis, dus hoe ervaar ik het? Bank, tv en that’s it,” aldus een voorbijganger.

Mensen vinden het ook een vervelende maatregel: “Ik hou er van om ’s avonds nog even lekker te gaan wandelen, en dat kan nu niet.” ” Het is wel vervelend dat wanneer je afspreekt met vrienden dat je dan ineens op tijd weg moet.” Toch hebben ook deze mensen begrip voor de noodzaak van de avondklok.