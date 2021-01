“Ik heb het nog nooit zo rustig in Stad gezien”

Stilte. Dat is wat in de nacht van zaterdag op zondag overheerst in de Groningse binnenstad. “Het is vrijwel uitgestorven.”

Zaterdagavond om 21.00 uur ging de avondklok in. Een nieuwe maatregel van het kabinet in de strijd tegen het coronavirus. Door de avondklok mogen mensen na 21.00 uur zich niet meer op straat begeven, enkele uitzonderingen daargelaten. Fotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl maakte in het begin van de nacht een rondje door de stad. “Er is vrijwel niemand op straat. In de binnenstad ben ik alleen wat etensbezorgers tegengekomen en wat politieagenten die op surveillance waren”, vertelt Wind. “Ik heb het ook nog nooit zo stil gezien in de stad op een zaterdagavond.”

Ook op het Hoofdstation is het rustig. “In de treinen die vertrokken zat slechts een paar mensen. Vermoedelijk mensen die na een werkdag terug naar huis keren.” Op het busstation vertrokken bussen zonder dat er ook maar een passagier in stapte. Ook op webcams is te zien dat het rustig is in en rondom de stad.

Nb: vanwege nieuwsgaring mogen (foto)journalisten zich op straat bevinden ten tijde van de avondklok