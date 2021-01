“Ik ga keihard vechten om straks als het kan mijn kroegje weer te openen”

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

Geen verrassing. Dat is de reactie van Jules Carels van café Amicitia aan de Noorderstationsstraat op het nieuws uit de persconferentie van dinsdagavond dat de lockdown in Nederland met drie weken verlengd wordt.

“Wat er vanavond in de persconferentie gezegd is wisten we eigenlijk allemaal al”, vertelt Carels. “Ik snap ook niet hoe dat kan. Of het bewust of onbewust gelekt wordt. Ik heb wel zoiets dat ik het eigenlijk allemaal wel prima vind. Als een langere lockdown nodig is, doe het maar. Er werd door de premier ook gesproken over een avondklok. Weet je, het maakt mij niet meer uit. Stel zo’n klok maar in. Als ik daarna mijn cafeetje maar weer kan openen.”

Broodnodig perspectief

De horeca is sinds halverwege oktober al gesloten. “Er wordt op dit moment wat licht aan het einde van de tunnel geboden. Dat perspectief is ook broodnodig. Dat zie je nu ook aan de dagelijkse coronacijfers. Het RIVM meldde vandaag dat de effecten van de lockdown hun vruchten beginnen af te werpen. Zulk nieuws hebben we nodig. Wel zijn er zorgen over de Britse virusmutant. In het journaal zie je de beelden van rijen ambulances voor ziekenhuizen die hun patiënten niet kunnen afleveren omdat alle bedden bezet zijn. Ook in Ierland zie je een explosie aan besmettingsgevallen. We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat die mutant hier om zich heen gaat slaan, dat moet keihard en streng worden aangepakt.”

“Ik ben mijn klanten ontzettend dankbaar”

Met Carels gaat het, ondanks dat zijn café al maanden gesloten is, redelijk. “Wat je absoluut even in je artikel moet schrijven is dat ik mijn klanten zo ontzettend dankbaar ben. Ik krijg heel veel berichten binnen via social media-kanalen. En al die berichten doen mij ontzettend goed. Ze zijn mij en ze zijn Amicitia niet vergeten.” Wel is de café-eigenaar ondertussen aan het solliciteren geslagen. “Sinds oktober zit ik thuis. Ik doe de huishouding en ik verzorg het eten. Dat geeft veel voldoening, maar je wilt toch ook wel iets doen. Daarom heb ik wat sollicitaties uitgezet.”

Steunpakketten sneller optuigen

De verwachting die Carels heeft is dat er vanaf maart of april wat versoepelingen mogelijk zijn. “Ik verwacht dat niet direct de horeca open kan, maar als we eenmaal groen licht krijgen dan ga ik keihard vechten om mijn kroegje weer te openen en te behouden.” Ondertussen hoopt de cafébaas dat de steunpakketten van de overheid sneller opgetuigd worden. “Het duurt nu te lang. Min eigen spaarpotje is nu namelijk wel leeg. In februari ontvang ik bijvoorbeeld de steun voor de maand december. Want ondertussen lopen alle kosten wel door. De huur, het levensonderhoud maar ook de materiële afschrijving. Ook als een café dicht is gaan er dingen kapot. Een koelkastje bijvoorbeeld. Deze moet wel vervangen worden. Dus over de steunpakketten ben ik niet ontevreden, maar het mag allemaal veel sneller.”