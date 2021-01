Huurders stellen Nijestee ultimatum: ‘Renoveer onze woningen, anders volgen er acties’

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Huurders van Nijestee aan de Radiumstraat (en in de omgeving) willen dat de woningcorporatie voor aanstaande maandag toezegt dat hun woningen binnen een jaar worden gerenoveerd. Als dat niet gebeurt, gaan de huurders en de Groningse SP-fractie actie voeren.

Donderdagavond organiseerde de SP Groningen een digitale bijeenkomst met huurders uit Vinkhuizen. De huurders uit de Radiumstraat stellen dat zij niet in de renovatieplannen van Nijestee zijn meegenomen, terwijl dat in de rest van de buurt wel is gebeurd. “Waarom nemen ze ons niet mee in de renovatieplannen?”, vertelt huurder Laura Eissens. “Wij wachten al jaren. Moeten we nu nog weer jaren langer wachten? Wij willen maandag van Nijestee horen waar we aan toe zijn!”

Volgens de huurders zijn de woningen toe aan renovatie. In de woningen regent het klachten over vocht, tocht, schimmel en kou. “Het is ongezond en we betalen ook nog eens teveel huur voor deze slecht onderhouden woningen”, aldus huurder Lianne Tap.