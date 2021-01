Hulpverleners redden ree uit hek

nieuws

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

De Harense brandweer moest er zaterdagmiddag aan te pas komen om een ree uit een hek te bevrijden aan de Rijksstraatweg in Glimmen. Dat meldt Ruben Huisman van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 15.10 uur binnen. “Een ree was vast komen te zitten in het hek dat rondom het Waterlaboratorium staat”, vertelt Huisman. “Brandweerlieden hebben met behulp van redgereedschap de spijlen van het hek uit elkaar getrokken. Daarmee ontstond er genoeg ruimte om het dier te bevrijden.”

Medewerkers van de Dierenambulance hebben het dier opgevangen. “Zij zijn na de reddingsactie doorgereden naar de Fûgelhelling in Ureterp”, laat een medewerker van de meldkamer van de Dierenambulance weten. “Daar zal het dier worden opgevangen en weer op krachten kunnen komen.”