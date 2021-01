Hulpdiensten redden verwarde man uit het water

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Hulpdiensten moesten zaterdagochtend in actie komen aan de Gorechtkade waar een persoon te water was geraakt. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een persoon te water kwam even na de klok van 10.00 uur binnen. Behalve een ambulance en de politie werden ook de duikers van de Groninger brandweer naar de locatie gestuurd. Bij aankomst bleek zich een persoon in de Gorechtvijver te bevinden. Volgens een woordvoerder van de politie Noord-Nederland bleek het te gaan om een verwarde man. Hulpverleners hebben hem uit het koude water gehaald. Ambulanciers hebben zich vervolgens over de man ontfermd.

Het slachtoffer is met waarschijnlijk onderkoelingsverschijnselen overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.