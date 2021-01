Huismus in Groningen het vaakst geteld tijdens Nationale Tuinvogeltelling

nieuws

De huismus is dit weekend het vaakst geteld in de gemeente Groningen tijdens de Nationale Tuinvogeltelling. In het land nam een recordaantal deelnemers deel aan de telling.

In de gemeente Groningen keken dit weekend 1.467 gezinnen een half uur lang uit het raam om te turven wat ze in hun tuin voorbij zagen komen. In totaal werden er door de gezinnen 19.124 vogels geteld. De huismus werd 3.389 keer gezien. Op de hielen gevolgd door de koolmees die 3.124 keer werd waargenomen. De top drie wordt compleet gemaakt door de merel die 2.476 keer gespot werd. De top tien bestaat verder uit de pimpelmees, vink, roodborst, kauw, ekster, spreeuw en de zwarte kraai.

De Nationale Tuinvogeltelling wordt georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon. Dit jaar deed een recordaantal van 181.000 Nederlanders mee aan de telling tegenover 90.000 vorig jaar. Samen telde men dit jaar meer dan 2,3 miljoen tuinvogels. Landelijk bestaat de top 3 uit de huismus (472.608 keer), koolmees (328.625 keer) en pimpelmees (215.303 keer). Volgens de Vogelbescherming wijkt dat beeld niet af van vorig jaar. Wel werden er gemiddeld per tuin iets minder vogels gezien. Vorig jaar ging het om 30 per tuin, dit jaar om 19. Oorzaak is vermoedelijk het zachtere winterweer van de afgelopen weken waardoor er nog genoeg voedsel op weilanden en in bossen is te vinden.

De definitieve aantallen kunnen nog afwijken omdat er wellicht nog mensen hun tellingen door moeten geven.