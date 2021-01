Huisartsen krijgen prioriteit voor Moderna-vaccin

nieuws

Volgens de Landelijke Huisartsenvereniging worden Nederlandse huisartsen de eerste groep die het Moderna-vaccin krijgen toegediend. De LHV stelt zondagmiddag dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deze beslissing maandag gaat aankondigen.

Het Moderna-vaccin is het eerste vaccin dat de huisartsen zelf gaan inzetten om bewoners van verpleeghuizen te vaccineren. LHV en VWS hadden al afgesproken dat alle huisartsen en hun medewerkers die patiënten gaan vaccineren, vóórdat ze starten met vaccineren zelf ook de mogelijkheid krijgen om gevaccineerd te worden.

Mogelijk wordt er deze week al besloten over toelating van Moderna door het EMA. Mocht het vaccin van Moderna onverhoopt niet in januari beschikbaar komen, dan wordt er een andere oplossing gezocht voor snelle vaccinatie van huisartsen die werken in de 24-uurs huisartsenspoedzorg.

Het vaccineren van huisartsen kan naar verwachting eind januari starten, maar dit is afhankelijk van het moment waarop de vaccins worden geleverd.