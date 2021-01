‘Hou vol’ op besneeuwde Grote Markt

nieuws

Foto: still uit webcam Grote Markt

Kijkers van de live webcam op de Grote Markt hoefden zich maandagavond niet te vervelen. Aan het eind van de avond zagen de webcamkijkers een persoon de letters ‘hou vol’ aanbrengen in de sneeuw.

Vrijwel de hele avond was het druk op de YouTube-pagina waar de beelden van de Grote Markt te zien zijn. Rond 21.00 uur stond het aantal kijkers op 1.500. Uit de berichten in de chat bleek dat men via de beelden op de hoogte probeerde te blijven van de situatie in de stad, nadat het in diverse andere steden tot ongeregeldheden was gekomen. In Groningen bleef het rustig. Wat men wel te zien kreeg was een flinke sneeuwbui. Rond 22.00 uur begon het stevig te sneeuwen waarna de Grote Markt al snel wit kleurde.

Voor een persoon het moment om de letters ‘hou vol’ aan te brengen (zie onderstaande Tweet). Ook zagen de webcamkijkers korte tijd later twee bezorgscooterrijders die aan het spelen waren in de sneeuw op de Markt. Even later gevolgd door een taxichauffeur die even wilde laten zien hoe goed hij kan sneeuwdriften.

Rond 23.15 uur stopte het met sneeuwen in Groningen. Omdat de temperatuur boven nul ligt is de sneeuw al weer aan het smelten.