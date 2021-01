‘Hotels en meer winkels dicht bij mogelijke verscherping coronamaatregelen’

nieuws

Foto: Rijksvoorlichtingsdienst

Het sluiten van hotels voor recreatieve overnachtingen en het sluiten van meer winkels. Deze mogelijke aanscherpingen liggen op tafel wanneer besloten wordt tot een verlenging van de lockdown in Nederland.

Dinsdagmiddag liet premier Mark Rutte (VVD) al weten dat de kans klein is dat het land vanaf 19 januari van het slot gaat. De laatste besmettingscijfers stemden de minister-president niet vrolijk. Bronnen in Den Haag laten weten dat bij het besluit van een verlenging van de lockdown het ook om een verscherping gaat van de maatregelen waar over nagedacht gaat worden. Daarbij wordt behalve naar hotels ook naar winkels gekeken. Op dit moment mogen winkels die levensmiddelen verkopen open blijven, terwijl niet al deze winkels essentieel zijn.

Wat een verlenging van de lockdown-maatregelen voor de scholen gaat betekenen is nog onduidelijk. Het Outbreak Management Team, het OMT, doet op dit moment onderzoek naar de zeer besmettelijke Britse virusmutant en het effect daarvan op de verspreiding onder kinderen. Bronnen laten weten dat als blijkt dat deze mutant zich inderdaad sneller verspreidt onder kinderen, scholen langer gesloten zullen blijven.