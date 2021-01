nieuws

Het wordt dinsdag een natte dag waarbij het pas in de middag droog gaat worden. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdagochtend en -middag is het nat met perioden met regen”, vertelt Kamphuis. “Pas later in de middag wordt het vanuit het zuiden droog. Bij een zuidwestenwind, die in de namiddag toe neemt naar vrij krachtig windracht 5, komt de maximumtemperatuur op 9 graden te liggen. In de nacht naar woensdag is het droog en komt de minimumtemperatuur uit op 5 graden.”

“Woensdag is het eveneens zacht met 9 graden. Het is overwegend bewolkt waarbij het in de ochtend droog blijft, in de middag kan er mogelijk een licht buitje vallen. Het waait stevig vanuit zuidelijke richting.”