“Het was even flink schrikken voor de kinderen in het kinderdagverblijf”

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Het was woensdagmiddag flink schrikken voor de kinderen die aanwezig waren in kinderdagverblijf Hamertje-Tik aan de Emingaheerd in de Groningse wijk Beijum. In een spouwmuur van het gebouw was brand ontstaan.

“Ik heb zojuist nog even met iedereen contact gehad en het gaat gelukkig met alle kinderen goed”, vertelt Wendy Bethlehem van het kinderdagverblijf. De brand werd even na 17.00 uur ontdekt. “Ik weet niet precies hoe het gegaan is, maar als ik het goed begrepen heb zag een omwonende rook uit een muur komen of er werd een brandlucht geroken. Daarop heeft deze bewoner direct de hulpdiensten gebeld. Wij zijn direct begonnen met de ontruiming. We hadden op dat moment vijf kinderen en een aantal medewerkers binnen.”

Alle lof voor de politie

Volgens Bethlehem verliep de ontruiming voorspoedig. “Onze medewerkers zijn hier op getraind en ze hebben uitstekend gehandeld. Binnen no-time stond iedereen buiten. En natuurlijk is dat voor de kinderen heel spannend. Ze worden geconfronteerd met iets wat ze nog nooit eerder mee hebben gemaakt. Wat dat betreft wil ik ook een compliment maken aan de politiemensen. Zij hebben ervoor gezorgd dat de kinderen plaats mochten nemen in een politieauto. Dat was natuurlijk voor hen super spannend want zo vaak krijg je niet de kans om in een politiewagen te zitten. Dus ik denk dat ze thuis heel wat te vertellen hadden.”

Geen schade, donderdag weer open

De brandweer kon het vuur snel onder controle krijgen. “Dat is ook wat ik heb begrepen. Gelukkig hebben we ook geen schade in ons pand. Alleen kon je op een bepaald moment even ruiken dat er wat isolatiemateriaal gebrand heeft.” Volgens Bethlehem konden de kinderen snel opgehaald worden door de ouders. “Donderdag is iedereen weer welkom, er is geen schade dus we kunnen gewoon weer open.”