“Het was erg schrikken, maar dankzij veel hulp lukte het om de dieren op tijd te verplaatsen”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De schrik zit er nog goed in bij de vrijwilligers van kinderboerderij De Beestenborg in de wijk Ulgersmaborg. In de nacht van vrijdag op zaterdag brak er brand uit in een naastgelegen boerderij.

“Ik denk dat de boerderij op dertig meter afstand van ons staat”, vertelt vrijwilliger Ramon Thie van de kinderboerderij. “Dertig meter klinkt ver, maar de vuurzee was enorm. Zelf hoorde ik rond 03.00 uur van de brand en ben toen gelijk hier naar toe gegaan. Collega’s van mij waren toen al aanwezig op het terrein. Direct na het uitbreken van de brand zijn ze begonnen met het evacueren van een pony, konijntjes, varkentjes en ezeltjes. Die stonden in hun verblijf dat op steenworp afstand van de boerderij staat. Die hebben we heel snel naar een veiliger oord gebracht.”

Hulp van buurtbewoners

Thie is blij met de hulp van alle buurtbewoners. “Direct was duidelijk dat het om een grote brand ging en dat ons onderkomen bedreigd werd door de vlammen. Heel veel buurtbewoners zijn naar de kinderboerderij gesneld om ons hier te helpen. Daar wil ik hen heel erg voor bedanken.” De schade op het terrein van de kinderboerderij valt mee. “We hebben ontzettend veel geluk gehad. De wind stond de goede kant op waardoor de vonkenregen niet onze kant op ging. Dat is ons geluk geweest. Wel hebben we op het terrein brandresten en as liggen. Momenteel zijn we druk bezig om dat op te ruimen.”

Triest

De dieren zijn inmiddels teruggebracht naar hun onderkomen. Volgens Thie gaat het ogenschijnlijk ook goed met de dieren. “Voor ons was het even heel erg schrikken, maar het is vooral erg voor de bewoners van de boerderij. Ik heb begrepen dat zowel de schuur als het gedeelte waar ze woonden is afgebrand. Dat is triest.”

Monumentale boerderij

De brand in de monumentale boerderij aan de Stadsweg brak rond 02.00 uur uit in de schuur. Binnen enkele minuten stond het hele gebouw in lichterlaaie. De Groninger brandweer rukte uit met groot materiaal waarbij men hulp kreeg van collega’s uit Bedum. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

