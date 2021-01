“Het liefste heb je de kinderen in de klas, maar we maken er het beste van”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het kabinet gaat zondag beslissen dat de basisscholen voorlopig niet heropend kunnen worden. Op openbare basisschool Het Karrepad zouden ze het liefste de kinderen weer in de klas willen zien, maar heeft men ook alle vertrouwen in het OMT.

“Ik heb het nieuws meegekregen dat we op 25 januari nog niet kunnen heropenen”, zegt directeur Alinda Koerts van de basisschool. “Als school vinden we het belangrijk dat we de richtlijnen volgen. Vanaf het begin van de coronacrisis hebben we die ook zo goed mogelijk proberen te volgen. Als het Outbreak Management Team vindt dat we voorlopig beter geen fysiek onderwijs kunnen geven, en het kabinet neemt dat over, dan houden we ons daar aan.”

We worden steeds bedrevener in het geven van online onderwijs

Het besluit betekent dat de leraren en leerlingen van de school langer aangewezen zullen zijn op digitaal onderwijs. “Ik moet eerlijk zeggen dat dat eigenlijk steeds beter gaat. Fysiek onderwijs is het beste, maar ik merk dat we met zijn allen steeds bedrevener worden in het geven van onderwijs via de digitale weg. We hebben alle leerlingen ook goed op de radar staan. En als directeur kan ik zeggen dat onze leerlingen het super goed doen. Een aantal redden zich heel goed thuis, anderen zeggen dat ze liever weer in de schoolbanken zitten, maar al met al ben ik heel trots.”

Groepsopdrachten

Volgens Koerts is er ook veel geleerd sinds de eerste lockdown. “Gaandeweg leer je hoe je zaken aan kunt pakken. Een mooi voorbeeld zijn de groepsopdrachten. Om de dynamiek te vergroten heeft ons team groepsopdrachten bedacht waarbij de kinderen digitaal elkaar op moeten zoeken en gaan werken aan een opdracht. Dat pakt heel goed uit. Ik hoor zelfs geluiden dat het soms gewoon gezellig is in de digitale klaslokalen.”

Luisteren naar OMT

Onderwijsvakbond AOb liet afgelopen week aan OOG Tv weten dat kinderen er bij gebaat zijn om snel weer fysiek onderwijs te krijgen. Bestuurder Hayo Bohlken liet weten dat het voor kinderen niet goed is om thuis te zitten. Koerts is het daar mee eens. “Het liefst wil je alle kinderen weer zo snel mogelijk in de lokalen zien. Maar het lijkt me niet verstandig om dat te gaan roepen. Binnen het OMT zitten allemaal experts en professionals. Het is beter om naar hen te luisteren, en ondertussen maken wij er het beste van waarbij het ons doel is om de lijntjes met iedereen zo kort mogelijk te houden en dat iedereen op de radar blijft. Tot nu toe gaat dat heel goed.”