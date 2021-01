“Het is momenteel een treurig museum bestaan, maar er gloort licht”

nieuws

Teleurstellend dat er drie weken bij komen. Dat is de reactie van directeur van Fronique Oosterhof van het GRID. Door de verlenging van de lockdown moet het museum ook minimaal drie weken langer dicht blijven.

“Ik heb de persconferentie vanavond op televisie gezien en uiteraard is dat wat er door de premier gezegd is geen verrassing”, vertelt Oosterhof. “Het nieuws was de afgelopen dagen al uitgelekt. Vanmiddag hadden we een bestuursvergadering en daarbij hebben we dit ook besproken en wat de gevolgen voor ons zijn. Voor een museum als het GRID betekent het namelijk nogal wat. Er komen drie weken bij waarbij je geen entreegelden ontvangt maar ook geen inkomsten uit andere projecten verdient. Ondertussen lopen de vaste lasten als de huur van het gebouw en de personeelasten door.”

Programmering

Oosterhof noemt het ook een bizarre periode. “In oktober hebben we een nieuwe tentoonstelling geopend. Die is even te zien geweest, maar moest toen weer dicht. Het is zonde voor alle inspanningen die er voor het project gedaan zijn. Ondertussen word je ook geconfronteerd met de toekomst. Als museum hebben we plannen maar nu de lockdown op zijn minst met drie weken verlengd wordt, ga je jezelf wel afvragen wat je moet met de programmering die je hebt.”

Geen hoogtepunten

De directeur noemt het ook een treurig museum bestaan. “Er is nu helemaal niets. Normaal kun je open en heb je daar bovenop nog de hoogtepunten. We zitten nu in de Eurosonic-week. Vorig jaar hadden we daar een leuk event om heen waardoor we flink wat extra bezoekers hadden. Dat hebben we normaliter ook met bijvoorbeeld de Museumnacht. Maar al deze hoogtepunten zijn er niet meer.”

“Hoe moet de cultuursector straks weer opgestart worden?”

Oosterhof vraagt zich ook af hoe straks de cultuursector weer opgestart moet worden als het land weer open kan. “Nu er gevaccinneerd wordt en er licht aan het einde van de tunnel gloort, is het een legitieme vraag om na te gaan denken hoe je straks de cultuursector weer opent. Wat is het perspectief? Wat gaat er de komende jaren gebeuren? Hoe gaan we mensen stimuleren om weer cultuur te gaan snuiven? We zitten onderhand bijna een jaar in de coronacrisis waarbij je ziet dat mensen andere hobby’s op gaan pakken. Wat zijn daarvan de gevolgen voor ons?”

GOOV Muziektheater liet vorige week aan OOG Tv weten dat het wellicht een goed idee is om, als het land weer open kan, op de Grote Markt of op de Vismarkt een groot podium neer te zetten waar alle culturele instellingen zich kunnen presenteren. Lijkt jou dat een goed idee?

“Ja, dat lijkt me een heel leuk idee. Op die manier kunnen we aan de mensen laten zien wat we in Groningen allemaal te bieden hebben. Wat er allemaal te zien en te doen is. Ik denk dat dit een hele mooie happening kan zijn die als aftrap kan dienen voor wat er dan allemaal weer mogelijk is.”