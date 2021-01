”Het is een misverstand dat prostituees hier al eeuwen zitten”

Door de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de zesde aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok het A-Kwartier, waaronder het voormalige prostitutiegebied.

Het A-Kwartier ligt in het centrum van Groningen. Het is voor veel Stadjers een onbekend stukje stad omdat het tot 2015 fungeerde als rosse buurt. ”Het is een misverstand dat mensen denken dat prostituees al eeuwen hier aan het werk zijn” vertelt Beno Hofman. Pas in het begin van de twintigste eeuw kwamen hier prostituees.

Beno en Mirre staan in deze aflevering ook stil bij legendarische cafés, oude panden en verstopte details.