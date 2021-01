Heropening basisscholen staat op losse schroeven

nieuws

De heropening van de basisscholen op maandag 25 januari staat op losse schroeven. Dat is de conclusie van het Algemeen Dagblad dat met verschillende leden van het OMT, het Outbreak Management Team, sprak.

Door de harde lockdown waar Nederland zich momenteel in bevindt zijn scholen sinds halverwege december gesloten. Afgelopen week liet demissionair premier Mark Rutte (VVD) weten dat de lockdown tot 9februari verlengd wordt maar dat onderzocht wordt of basisscholen op 25 januari heropent kunnen worden. De OMT-leden zeggen echter tegen het Algemeen Dagblad dat het aantal coronabesmettingen nog te hoog is om dit nu te kunnen doen. Daarnaast is er onzekerheid over de Britse variant van het virus.

“We weten nog niet genoeg over de exacte rol van de Britse variant bij kleine kinderen”, zegt kinderarts Károly Illy, en tevens OMT-lid, tegen de krant. “Dat maakt het lastig, het is een duivels dilemma. We hebben te maken met een variant waarvan we niet alle eigenschappen goed kennen, en tegelijkertijd vindt iedereen het van enorm belang om het basisonderwijs snel te heropenen.”

Of basisscholen en kinderopvang vanaf 25 januari open gaan wordt waarschijnlijk komende week door het kabinet besloten. Dit weekend stuurt het OMT een nieuw advies naar de regering.