‘Help ondernemers en sportclubs vanuit provinciaal Coronafonds’

Foto Andor Heij

De Provinciale Statenfracties van D66 en GroenLinks in Groningen hebben vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de verdeling van het provinciale Coronafonds.

De provincie heeft onlangs aangegeven op welke wijze dit fonds om ondernemers en andere organisaties door de coronacrisis te loodsen wordt besteed. D66 en GroenLinks hebben signalen gekregen dat de regeling bij een deel van de Groningse ondernemers onbekend is, of in de praktijk niet voldoet door een gebrek aan flexibiliteit.

De fracties willen daarom graag weten hoe eenvoudig het voor ondernemers is om een beroep te doen op de regeling en of dit meer dan één keer mogelijk is. Bovendien zou het college ondernemers tegemoet moeten komen die ondanks de uitbreiding van het landelijke steunpakket nog altijd tussen wal en schip dreigen te vallen.

Verder willen D66 en GroenLinks specifiek aandacht voor sportverenigingen. Volgens de beide fracties spelen sportverenigingen een belangrijke rol in de leefbaarheid en sociale cohesie van dorpen en buurten in onze provincie. Het is dan ook zorgelijk dat zij soms moeilijk het hoofd boven water kunnen houden, bijvoorbeeld omdat inkomsten uit de kantine wegvallen. De fracties willen daarom weten welke mogelijkheden sportclubs hebben om financiële steun vanuit het Coronafonds te ontvangen.