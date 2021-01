Helft basisscholen wil deuren na 18 januari langer gesloten houden

nieuws

Ongeveer de helft van alle basisscholen in het land wil op 18 januari de deuren gesloten houden. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek van de Algemene Vereniging van Schoolleiders, het AVS.

Aan het onderzoek hebben ongeveer duizend scholen deelgenomen. In Nederland zijn er zo’n 6.700 basisscholen. Rond de vijfhonderd scholen hebben aangegeven dat ze het liefste de deuren na 18 januari wat langer gesloten houden. Op de scholen bestaan grote zorgen over de Britse mutatie van het coronavirus. Dit gemuteerde virus is mogelijk besmettelijker onder kinderen. In december werd de variant ontdekt op twee vestigingen van een school in Bergschenhoek in de gemeente Lansingerland. Zo’n veertig leraren, leerlingen en ouders raakten besmet. Een 38-jarige lerares kwam te overlijden.

De scholen die de deuren gesloten willen houden willen doorgaan met het geven van online onderwijs. Gemiddeld gaat één op de zes leerlingen wel naar school omdat hun ouders een essentieel beroep hebben of omdat ze zogeheten kwetsbare leerlingen zijn. Het AVS laat weten dat tijdens de eerste lockdown, in maart vorig jaar, geleerd is dat het belangrijk is om kwetsbare leerlingen extra aandacht te geven om daarmee grote leerachterstanden te voorkomen.