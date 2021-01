“Heel erg leuk dat onze Ruimstraatklok zoveel aandacht krijgt”

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het luiden van de dertiende klok in de Martinitoren als aankondiging op de avondklok kon zaterdagavond op veel belangstelling rekenen. De voorzitter van het bestuur van het Groninger Klokkenluidersgilde noemt alle aandacht leuk en bijzonder.

“Ik denk dat alle aandacht bijdraagt aan het in ere houden van de traditie”, zegt Jan Roeland. “Maar ook dat mensen weten wat de betekenis is. Deze dertiende klok werd in vroeger tijden vaker gebruikt in geval van rampspoed of juist als aankondiging op een avondklok. Mensen wisten wat de betekenis er achter was. Die kennis is vandaag de dag veel minder paraat. Wij zeggen wel eens dat er in Groningen zoveel mooie dingen zijn en zoveel bijzondere verhalen liggen, maar dat wat je van ver haalt nu eenmaal lekkerder is. Daarmee bedoel ik dat er heel veel mensen zijn die in de stad wonen maar nog nooit de Martinitoren hebben beklommen. Eigenlijk is dat zonde.”

Luidmeesters

Het luiden van de dertiende klok, de Ruimstraatklok, gebeurde zaterdagavond voor het eerst. “We gaan dit de komende tijd iedere avond doen tot het moment dat de avondklok wordt opgeheven. Tenzij het kabinet beslist dat dit nog jaren in stand moet worden gehouden, dan gaan we onszelf wel even achter de oren krabben.” Bij het Klokkenluidersgilde zijn er zes luidmeesters die deze dertiende klok kunnen luiden. “Van deze zes zijn er vier inzetbaar omdat de andere twee te ver vanaf de Martinitoren wonen. Als zij moeten luiden komen ze niet meer voor 21.00 uur thuis.”

Aandacht

Dat het luiden veel aandacht krijgt heeft Roeland wel enigszins verbaasd. “Ik zag dat het Dagblad van het Noorden er een artikel over heeft geschreven en ik zag ook andere websites die het nieuws brachten. Ja, het is mooi. Het zet ons als Klokkenluidersgilde op de kaart, en het zet het verhaal achter een klok maar weer eens in de schijnwerpers. Dat kan geen kwaad.”

Beluister hieronder de Ruimstraatklok