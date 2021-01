Hardlopen om depressie bespreekbaar te maken op ‘Blue Monday’

nieuws

Foto: Mind

Aanstaande maandag, zogenaamd de meest depressieve dag van het jaar, wordt voor de vierde keer de MIND Blue Monday Run gehouden in Groningen. Dit jaar niet in groepen tot 40 deelnemers, maar met maximaal twee mensen per groep.

Groningen is één van de vijftig gemeenten waar hardloopevenementen worden georganiseerd op Blue Monday. In de provincie Groningen doen 6 mensen mee, waaronder bedenker van de MIND Blue Monday Run Stefan Wendel uit Roden. Deelnemers organiseren zélf hardloop- of wandelevenementen om aandacht te vragen voor de ernst van een depressie.

Juist in deze tijd merkt MIND dat mensen zich somberder voelen dan normaal en dat mensen met een depressie het moeilijker kunnen hebben. Bij MIND Korrelatie kwamen aan het begin van de coronacrisis vooral hulpvragen binnen gerelateerd aan angst en paniek, en nu is dit verschoven naar somberheid en stress, omdat mensen niet weten waar ze aan toe zijn.

Meer informatie over de MIND Blue Monday Run is te vinden op www.mindbluemondayrun.nl. Zelf een Run of Walk organiseren kan nog steeds.