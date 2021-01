Hanzehogeschool: ‘Duurzaam alternatief voor soja heeft kwekersrecht’

nieuws

Foto: D. Gordon E. Robertson via Flickr (CC 2.0)

COTOPAXI is het eerste Andes lupine-ras dat in kwekersrecht heeft gekregen in Europa. Vandinter Semo uit Scheemda ontwikkelde deze plantsoort, samen met de Hanzehogeschool en LIBBIO, als duurzaam alternatief voor soja.

Lupine-olie is geschikt voor voedingstoepassingen zoals margarine en mayonaise, maar ook voor haarverzorgingsproducten, lippenstift en verzorgende crèmes. Andes lupine is een interessant gewas omdat het geschikt is voor teelt op marginale gronden (slechte, onbenutte, achtergelaten of braakliggende grond) en rijk is aan hoogwaardige eiwitten, vezels en antioxidant-houdende oliën.

“Dat wij binnen 5 jaar een rasregistratie in Europa hebben is uniek”, vertelt Bert-Jan van Dinter , directeur Vandinter Semo. “COTOPAXI is het eerste ras uit het nieuwe kweekprogramma. De komende jaren gaan we kruisingen maken die gericht zijn op vroegheid van bloei en de opbrengst van lupine-bonen.”