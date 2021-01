Hanzehogeschool begint maandag met nieuwe manier van online surveilleren

nieuws

Foto: Sicco Haring

De Hanzehogeschool begint aanstaande maandag met een nieuwe manier van surveilleren tijdens online examens. Dat maakte het onderwijsinstituut donderdag bekend. De verandering volgt na meerdere datalekken bij het onderwijsinstituut, waardoor ongeoorloofden konden meekijken naar studenten die een tentamen maken.

Wat er precies is veranderd, meldt de Hanzehogeschool niet. De onderwijsinstelling stelde vorige week dat er een extra controle wordt ingebouwd in het systeem, waarbij de student na controle van de identiteit in een nieuwe, beveiligde surveillanceomgeving wordt geplaatst. Studenten die zich hebben ingeschreven krijgen persoonlijk per mail te horen in welke surveillancegroep ze horen en hoe ze daarin komen.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat er een groot datalek zat in Blackboard Collaborate, de software die voor surveilleren wordt gebruikt, waarbij onbevoegde mensen konden meekijken met de tentamens van studenten. Daarop stelde de onderwijsinstelling enkele tentamens uit.