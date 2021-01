Handhavers aangevallen op Grote Markt

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Handhavers van de gemeente Groningen zijn zaterdagavond aangevallen op de Grote Markt. Dat laat de dienst Handhaving weten op haar Instagram-pagina.

“Wij stonden zaterdagavond rond 21.00 uur op de Grote Markt”, meldt het bericht. “Wij zagen een dame witte rozen oppakken en vernielen. Deze rozen waren kort daarvoor neergelegd om de vluchtelingenproblematiek op Lesbos onder de aandacht te brengen. Toen we de vrouw hierop aanspraken kwam er gelijk een man bij ons staan. Deze man was vermoedelijk een bekende van de dame. Hij werd gelijk verbaal agressief en beledigde ons meerdere keren. Daarop hebben wij aangegeven dat de man was aangehouden vanwege belediging van ambtenaar in functie.”

Volgens de handhavers liep de man vervolgens weg en wilde hij ter hoogte van het Forum wegrennen. “Daarop hebben wij de man vastgepakt waarbij de man vol in het verzet ging en één van collega’s aanviel. Er ontstond een worsteling. Toen wij bezig waren de situatie onder controle te krijgen kwam de vrouw, die we eerder aanspraken op de Grote Markt, op ons afrennen samen met nog een andere man. Zij vielen ons aan. Wij waren in staat om de aanvallen af te waren en om controle te houden over de andere man.” Daarop kwam al vrij snel de politie ter plaatse. Alle drie de personen zijn aangehouden. Ze zitten nog vast op verdenking van belediging, verzet en ambtsbelemmering.

