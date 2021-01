Hamelhuys sluit per 1 maart de deuren

nieuws

Het Hamelhuys in Groningen en Assen sluit binnenkort de deuren. Dat meldt eigenaar Josje Hamel op de website van het Hamelhuys, een ontmoetingsplek voor mensen die kanker hebben of hebben gehad.

Josje Hamel meldt: “Ik ben moe. Niet doodmoe, maar door en door moe. Al jaren pleeg ik roofbouw op zowel mijn lichaam als mijn geest. Dat heeft zich geuit in veel lichamelijk ongemak (naast de altijd aanwezige pijn) en voor de tweede keer in mijn leven een burn-out.”

Na een aantal vergaderingen heeft het bestuur besloten dat met Josje Hamel de Stichting Hamelhuys ook stopt. Ze willen daarmee de weg vrij maken voor een instantie of groep mensen die ervoor willen zorgen dat er in Groningen en Assen een inloophuis of vergelijkbare voorziening blijft bestaan. Het pand in Groningen bevindt zich aan de Johan de Wittstraat.

Het Hamelhuys sluit de deuren voor de gasten per 1 maart. Hamel hoopt dat de lockdown na 9 februari opgeheven wordt en de gasten nog kunnen komen. Als zich geen nieuwe organisaties melden die de huizen willen overnemen, wordt vanaf 1 maart begonnen met opruimen en leeghalen en is het streven om de huur van de panden vóór de zomer te beëindigen. Daarna wordt de stichting Hamelhuys opgeheven en worden de baten ter beschikking gesteld van een ander goed doel in relatie tot kanker.