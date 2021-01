Guerrilla-actie laat BIJbliotheek verschijnen aan Koeriersterweg: “Hopelijk volgen meer wijken”

nieuws

Foto: Agnes Bakker

Aan de Koeriersterweg in de wijk Laanhuizen is vrijdag een BIJbliotheek en een BIJkletsbankje geplaatst. De plaatsing maakt onderdeel uit van de Klimaat Adaptatieweek die afgelopen week plaatsvond. Agnes Bakker reageerde op een open call voor creatieve ideeën rondom een guerrilla-actie rond de week.

Hoi Agnes! Wat is een BIJbliotheek precies?

“Het project aan de Koeriersterweg hebben we in een week tijd georganiseerd. Dus daarom spreken we ook echt van een guerrilla-actie. In Nederland zijn er steeds minder bijen en daardoor worden er steeds minder fruitbomen en bloemen bestoven en dit heeft flink wat negatieve effecten op het klimaat. Met de BIJbliotheek proberen we daar verandering in te brengen.”

Tekst gaat verder onder de foto





Buurtbewoners laten zich informeren over de BIJbliotheek. Foto: Agnes Bakker

Hoe doen jullie dat precies?

“Eigenlijk zegt de naam het al, je kunt er informatie krijgen over bijen maar ook welke mogelijkheden je kunt ondernemen om je eigen buurt te vergroenen. Zo is er ook niet alleen informatie beschikbaar maar is er ook de mogelijkheid om stekjes en zaadjes uit te wisselen, en ook gereedschap om dit vergroenen mogelijk te maken.”

Je zei al een guerrillia-actie, maar dat zoiets in een week tijd georganiseerd kan worden dat is erg snel …

“Ja klopt. We zijn vorige week gaan brainstormen over wat we kunnen doen en daar rolde dit idee uit. En daarbij werd het plan direct omarmd door de bewoners aan de Koeriersterweg. Zij waren direct heel enthousiast. Dat zagen we gisteren ook toen we de BIJbliotheek plaatsen dat er direct veel belangstelling was. Overigens is het niet alleen een BIJbliotheek maar ook een BIJkletsbankje dat we geplaatst hebben. Van het bankje werd gisteren al volop gebruik gemaakt.”

Wat is jullie doel?

“Het is van belang dat er verschillende soorten bijen komen. Het vergroenen van wijken helpt daarbij. We hopen dat deze actie aan de Koeriersterweg een aanzet is om ook andere wijken of buurten te inspireren waardoor ook daar zoiets opgezet wordt om de leefomstandigheden van het insect flink te verbeteren. Want de bij kan dienen als graadmeter. Hoe meer verschillende bijen er voorkomen, vooral in de stad, hoe beter het weer met onze natuur gaat. Met het vergroenen van buurten kunnen we echt een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.”

Meer informatie over het initiatief is te vinden in deze flyer.