GSb: “Gemeente stop met het laten verdwijnen van studentenkamers”

nieuws

Foto: Rick van der Velde

De Groninger Studentenbond, GSb, roept de gemeente Groningen op om te stoppen met het beleid waarbij studentenkamers worden omgebouwd naar studio’s. De bond spreekt van een grote verdwijntruc waar Houdini trots op zou zijn.

Voorzitter Marinus Jongman van de GSb zegt dat het ombouwen ten koste gaat van het aantal studentenwoningen dat beschikbaar is. “Elk jaar worden er veel nieuwe woningen voor studenten gebouwd, maar aan de achterkant verdwijnen er steeds meer kamers.” De afgelopen jaren zijn er regelmatig vergunningen aangevraagd om studentenkamers om te bouwen naar studio’s. Op deze manier zou de druk op wijken moeten afnemen. “Voor studio’s kunnen verhuurders veel meer huur vragen dan voor kamers en verdienen ze een stuk meer per vierkante meter.”

Aanvragen lopen snel op

Volgens de GSb loopt het aantal vergunningen dat aangevraagd wordt de afgelopen jaren snel op. “Na 20 á 30 vergunningaanvragen per jaar begint dit proces steeds sneller te gaan waarbij er in 2021 al 64 vergunningen verleend zijn en er nog tientallen open staan. In totaal verdwijnen er op deze manier richting de 100 studentenkamers in 2020.”

Aantal studenten op RuG groeit sneller dan men vooraf dacht

De studentenbond wil dat er grenzen gesteld gaan worden. Gebeurt dit niet dan zullen er de komende jaren nog veel meer kamers gaan verdwijnen. “Welke verhuurder die ziet dat hij hier meer aan kan verdienen zal zeggen, nou nee doe ik niet? De gemeente moet dit aan banden leggen voor dit uit de hand loopt.” Bijkomend probleem is dat er een grote vraag is naar studentenwoningen omdat het aantal studenten op de Rijksuniversiteit Groningen, de RuG, veel sneller groeit dan men vooraf dacht. “In oktober werd duidelijk dat er inmiddels ruim 36.000 studenten aan de RuG studeren. Zesduizend meer dan in het collegejaar 2017-2018. Een paar jaar geleden zei het CvB nog dat het de ambitie was om niet verder te groeien dan 30.000 studenten, en kijk waar we nu staan.”

Voortvarend

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen is de afgelopen jaren voortvarend aan de slag gegaan met het bouwen van nieuwe woningen voor studenten. De GSb noemt dat erg goed. “Maar we moeten ook denken aan de hoeveelheid ouderwetse studentenkamers. We zien dat er nog steeds minstens honderd tot honderdvijftig reacties komen op advertenties voor kamers. In september is het nog erger. Dan is het een soort filerijden door een parkeerplaats, hopend op een plekje. Het is echt niet zo dat het kamertekort in Groningen al is opgelost. Dat is een papieren werkelijkheid.”

Woensdag wordt het beleid, als onderdeel van het meerjarenprogramma wonen, besproken door de gemeenteraad.