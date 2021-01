GSb en Lijst Calimero content met verlaging BSA

nieuws

foto: Bob de Vries

De Groninger Studentenbond en Lijst Calimero zijn tevreden met het besluit van het bestuur van de RUG om het bindend studieadvies dit jaar te verlagen van 45 naar 35 punten.

De studentenpartijen zijn erg blij dat de Rijksuniversiteit naar hun oproep heeft geluisterd. De afgelopen maanden hebben zij constant gepleit voor afschaffing van het BSA tijdens de coronacrisis. Fractievoorzitter Rozemarijn Gierkink van Lijst Calimero zegt: “Er valt nu echt een last van de schouders van veel studenten. Het BSA zorgde dit jaar voor heel veel extra stress. Dit gaat eerstejaars studenten echt helpen.”

Ook voorzitter Marinus Jongman van de GSb is blij: “De vijf punten verlaging die we elders zien is vooral voor de sier. Dat de RUG nu kiest voor tien punten laat zien dat ze hebben geluisterd naar hun studenten, en hun welzijn serieus nemen.”

Bovenop de verlaging van de BSA komt er nog een regeling voor uitzonderingen bij individuele studenten die de 35 punten niet halen.